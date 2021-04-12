TCG Anadolu, Türkiye'nin denizdeki hareket yeteneğini artıracak - Son Dakika

TCG Anadolu, Türkiye'nin denizdeki hareket yeteneğini artıracak

12.04.2021 17:51
TCG Anadolu, Türkiye'nin denizdeki hareket yeteneğini artıracak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin Türkiye'nin denizde vurucu gücü olacağını belirterek, "Türkiye'nin kendi kara suları uzağında veya başka alanlarda hareket yeteneğini artıracağı gibi barış zamanında da çok önemli fonksiyonlar görebilir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin Türkiye'nin denizde vurucu gücü olacağını belirterek, "Türkiye'nin kendi kara suları uzağında veya başka alanlarda hareket yeteneğini artıracağı gibi barış zamanında da çok önemli fonksiyonlar görebilir." dedi.

Demir ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, yapımı süren TCG Anadolu gemisinden yayımlanan Söz Yetenekte programına katıldı.

İsmail Demir, canlı bağlantı aracılığıyla geminin başlangıçta çok maksatlı hücum gemisi olarak planlandığını daha sonra bir güç aktarım platformu olarak düşünüldüğünü söyledi.

Çeşitli zırhlı araçlar, çıkarma gemileri ve birlikler taşıyacak geminin bir rampa eklenerek hava gücü konuşlandırmaya uygun hale getirilmesiyle kamuoyunda "uçak gemisi" nitelemelerinin ortaya çıktığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu bir nevi kehanet oldu. Çünkü daha sonra "Bunu ne yaparız" diye düşünürken etkin hava gücü oluşturmak adına, son zamanlarda SİHA ve İHA'larımızın ne kadar oyun değiştirici rolü olduğunu görünce acaba böyle bir değişikliğe gidebilir miyiz diye bir çalışma devam ediyor. Aslında birçok maksatlı amfibi hücum gemisi. Bu, klasik anlamda uçak gemisi denilemeyecek ama güç aktarma platformu olarak hava gücünü belli ölçüde sahaya sürebilecek bir platform oldu. Buna uçak gemisi demiyoruz ama uçak gemisinin harekat alanına sunacağı bazı kabiliyetleri de ortaya koyabileceğini söyleyebiliriz. İnşallah ileride ülkemiz çeşitli vizyonda projelerle daha büyük platformlara imza atar." diye konuştu.

İsmail Demir, TCG Anadolu'da yüzde 70 civarında yerli sistem bulunduğunu ifade etti.

Geminin bir anlamda beyni olan savaş yönetim sistemi ve yazılımların yerli olduğunu ve bunun çok önem taşıdığını vurgulayan Demir, geminin inşasının yerli tersanede yapıldığını, tasarım için başlangıçta İspanyol firmasından destek alınsa da bundan çok daha iyi gemileri yapacak yetenek oluşturulduğunu dile getirdi. Demir, savaş yönetim sistemi yanında elektrik, elektronik, kablaj, silah sistemleri gibi çok çeşitli sistemler için 200'ü aşkın Türk firmanın katkıda bulunduğunu bildirdi. İsmail Demir, firmaların kabiliyetlerini sahada gösterip ihracat konusunda da avantaj kazandıklarını kaydetti.

Küresel Güç Türkiye vizyonuna paralel etkinlik

İsmail Demir, geminin Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu geminiz denizlerde iken "Küresel Güç Türkiye" vizyonunun paralelinde harekat etkinliği sağlayabilme, denizden göndereceğiniz çıkarma unsurlarının çıkarma yapabilmesi, zırhlı birliklerinizin alana aktarılabilmesi, helikopterlerinizin hem deniz hem denizden karaya doğru olacak sistemlerle ilgili faaliyet yapabilmeleri ve uçak platformları da koyduğumuzda havadan da vurucu kabiliyetler oluşturma yönünde bir etkinlik kazanmış olacak. Şu anda SİHA'larımızı çalışıyoruz, çok önemli aşamalar kaydettik. Bunun yanında Hürjet uçağımızın da tasarım aşamasında bu platformdan operasyon yapabilme kabiliyetleriyle ilgili de mühendislerimiz çalışmalara devam ediyorlar. Bu gemimiz Türkiye'nin denizde vurucu gücü olacak. Bu da önemli bir kabiliyet. Türkiye'nin kendi kara suları uzağında veya başka alanlarda hareket yeteneğini artıracağı gibi barış zamanında da çok önemli fonksiyonlar görebilir. Çeşitli kriz ortamlarında insan tahliyesi ve kriz ortamlarına müdahale, afet durumlarına müdahale gibi konularda da bu gemimiz çok önemli bir fonksiyon icra edebilecek."

İsmail Demir, programı izleyen gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Staj seferberliği"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da kamunun kaynaklarını sadece bir kesime, bir üniversiteye, bir bölgeye, bir siyasi görüşe göre değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kendisini ülkeye ait hisseden, ülkesini, devletini seven her gencin yararlanabileceği bir imkan haline getirdiklerini söyledi.

"Staj seferberliğinin" geçen yılki pilot çalışmasına yaklaşık 15 bin öğrenci katıldığını ve 6 bin 500 öğrenciye staj imkanı sağlandığını bildiren Atay, bu yıl ön lisansın da dahil olmasıyla 135 binden fazla başvuru aldıklarını ve 60 bin öğrenciye staj yaptırabileceklerini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Türkiye, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCG Anadolu, Türkiye'nin denizdeki hareket yeteneğini artıracak - Son Dakika Ekonomi


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