Tcg Bandırma Gemisi Beyrut Limanı'nda

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Mersin Valisi İhsan Su, Beyrut Limanı'na uğrayan "TCG Bandırma" isimli askeri gemiyi ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Mersin Valisi İhsan Su, Beyrut Limanı'na uğrayan "TCG Bandırma" isimli askeri gemiyi ziyaret etti.



Büyükelçi Çakıl ile "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi" çerçevesinde Lübnan'a gelen Mersin Valisi İhsan Su, ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) komutasında görev yapan Türkiye'nin "TCG Bandırma" isimli askeri gemisine ziyarette bulundu.



Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan ve Güvenlik Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir de TCG Bandırma gemisinin Beyrut Limanı'na uğradığı sırada gerçekleşen ziyaret kapsamında Büyükelçi Çakıl ve Mersin Valisi Su'ya eşlik etti.



Gemi kaptanı Deniz Binbaşı Barış Utku Fakıoğlu, konuklarını karşılayarak Büyükelçi Çakıl ve Mersin Valisi'ne gemiyi gezdirdi.



UNIFIL komutasındaki görevi çerçevesinde Lübnan'da bulunan TCG Bandırma gemisi, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

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