TCG Barbaros F 244 gemisi Sinop Limanı'nda
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Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Bu sabah Sinop Limanı'na gelerek demirleyen TCG Barbaros F 244 gemisi, 1 gün Sinop Limanı'nda kalacak. Ziyaretçiler personel eşliğinde gemiyi gezerek bilgi alacak. Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi, 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık kalacak. - SİNOP
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