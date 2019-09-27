Son Dakika Haberleri: TCG Barbaros F 244 gemisi Sinop Limanı'nda
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TCG Barbaros F 244 gemisi Sinop Limanı'nda

1 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

TCG Barbaros F 244 gemisi Sinop Limanı'nda, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCG Barbaros F 244 gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.


Bu sabah Sinop Limanı'na gelerek demirleyen TCG Barbaros F 244 gemisi, 1 gün Sinop Limanı'nda kalacak. Ziyaretçiler personel eşliğinde gemiyi gezerek bilgi alacak. Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi, 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık kalacak. - SİNOP

Sabah, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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