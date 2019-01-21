Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi

- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.

- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.



TCG Barbaros F 244 adlı gemi, bugün ve yarın 14.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.



Gemiler, ziyaretçilerden sonra limandan ayrılacak. - Karahasan

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