Son Dakika Haberleri: Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi

Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi

50 dakika önce

- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.

Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi, System.String[]
- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi. 

TCG Barbaros F 244 adlı gemi, bugün ve yarın 14.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. 

Gemiler, ziyaretçilerden sonra limandan ayrılacak. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

Akdeniz, Bartın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Dünya
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