Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi
50 dakika önce
- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.
- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.
TCG Barbaros F 244 adlı gemi, bugün ve yarın 14.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Gemiler, ziyaretçilerden sonra limandan ayrılacak. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:38 Kaynak: DHA
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