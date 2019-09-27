Son Dakika Haberleri: TCG Barbaros Gemisi Sinop'a demirledi
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TCG Barbaros Gemisi Sinop'a demirledi

17 dakika önce

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Barbaros gemisi, Sinop iskelesine demirledi.

TCG Barbaros Gemisi Sinop'a demirledi, System.String[]

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Barbaros gemisi, Sinop iskelesine demirledi.


İki gün kentte kalacak gemi, vatandaşların ziyaretine açık olacak.


Bu arada iskeleye demirlemesinin ardından gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.


Bazı vatandaşların telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çektikleri görüldü.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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