TCG Barbaros Gemisi Sinop'a demirledi
17 dakika önce
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Barbaros gemisi, Sinop iskelesine demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Barbaros gemisi, Sinop iskelesine demirledi.
İki gün kentte kalacak gemi, vatandaşların ziyaretine açık olacak.
Bu arada iskeleye demirlemesinin ardından gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
Bazı vatandaşların telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çektikleri görüldü.
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