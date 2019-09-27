TCG Barbaros Gemisi Sinop'a demirledi

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TCG Barbaros gemisi, Sinop iskelesine demirledi.



İki gün kentte kalacak gemi, vatandaşların ziyaretine açık olacak.



Bu arada iskeleye demirlemesinin ardından gemiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.



Bazı vatandaşların telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çektikleri görüldü.