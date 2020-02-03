TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da - Son Dakika

TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da
6 saat önce
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.
Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun'da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
(İHA)
Son Dakika Meteoroloji tarih verip uyardı! Birçok ilde kar yağışı etkili olacak Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın