TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da - Son Dakika
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TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da

6 saat önce

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da, System.String[]

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun'da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

(İHA)

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
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