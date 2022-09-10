Kaynak: AA

Deniz Harp Okulu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi - Son Dakika

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