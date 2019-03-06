Tcg Enez' Gemisi, Halkın Ziyaretine Açıldı

CUMHURİYET tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından 'Mavi Vatan-19 Tatbikatı' kapsamında, Çanakkale
'ye demir atan 'TCG Enez
' gemisi ziyarete açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait Mayın Avlama Gemisi 'TCG Enez', 'Mavi Vatan-19 Tatbikatı'nın ardından Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Çanakkale şehir iskelesine bağlanan 'TCG Enez' gemisi, bugün halkın ziyaretine açıldı. 8 Mart
tarihine kadar ziyarete açık olan 'TCG Enez' gemisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabah
saatlerinden itibaren Çanakkale şehir iskelesinde bağlı bulunan gemiyi ziyaret eden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden gemi hakkında bilgi aldı. Çanakkale Valiliği
'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan Mavi Vatan-19 Tatbikatı, 'Türk Donanması Türk Milleti ile Buluşuyor' sloganıyla 27 Şubat-08 Mart 2019 tarihleri arasında tüm denizlerimizde icra edilmektedir. Liman ziyaret bölgesi ve ziyaret programı belirtilen gemi, Deniz Kuvvetleri'nin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile denizcilik kültürünün aşılanmasına yönelik 06-08 Mart 2019 tarihlerinde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açılacaktır" denildi.
'TCG Enez' gemisi, bugün ve yarın 10: 00-12: 00 ile 14: 00-18: 00 saatleri arasında Çanakkale şehir iskelesinde ziyaret edilebilecek.
- Çanakkale