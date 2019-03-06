Son Dakika Haberleri: Tcg Enez Ziyarete Açıldı

Tcg Enez Ziyarete Açıldı

1 saat önce

Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Tcg Enez Ziyarete Açıldı, System.String[]
Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Mayın avlama gemisi 'TCG Enez', 'Mavi Vatan-19' tatbikatının ardından Çanakkale'ye limanına bağladı.'TCG Enez' gemisi, bugün sabah saatlerinde halkın ziyaretine açıldı. 8 Mart tarihine kadar ziyarete açık olan 'TCG Enez' gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. 'TCG Enez' gemisi, bugün ve yarın 10: 00-12: 00 ile 14: 00-18: 00 saatleri arasında Çanakkale şehir iskelesinde ziyaret edilebilecek. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Çanakkale, Enez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:26:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcg Enez Ziyarete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]