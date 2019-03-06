Tcg Enez Ziyarete Açıldı

Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.



Mayın avlama gemisi 'TCG Enez', 'Mavi Vatan-19' tatbikatının ardından Çanakkale'ye limanına bağladı.'TCG Enez' gemisi, bugün sabah saatlerinde halkın ziyaretine açıldı. 8 Mart tarihine kadar ziyarete açık olan 'TCG Enez' gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. 'TCG Enez' gemisi, bugün ve yarın 10: 00-12: 00 ile 14: 00-18: 00 saatleri arasında Çanakkale şehir iskelesinde ziyaret edilebilecek. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı