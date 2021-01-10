TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor - Son Dakika

TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor
10.01.2021 18:35
TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat...
TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı
FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı
TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor.
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