Tcg Fatih Gemisi Trabzon'da
55 dakika önce
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Gemisi, Trabzon Limanı'na demirledi.
Türk Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına ait TCG Fatih
(F-242) Gemisi, Trabzon
Limanı'na demirledi. Karadeniz
Uyum Harekatı kapsamında Trabzon'a gelen geminin Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Bardak, Ustaoğlu'na geminin teknik özellikleri ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bazı bilgileri sundu.
Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra beraberindeki Ortahisar
Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerle gemiyi gezdi.
Gemide şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe de katılan Vali Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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