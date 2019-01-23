Tcg Fatih "Karadeniz Uyum Harekatı" İçin Trabzon'da

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na demirledi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na demirledi.



Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na aborda olan TCG Fatih (F-242) Askeri Gemi Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak ile bir süre sohbet etti. Vali Ustaoğlu, ardından İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerle birlikte gemiyi ziyaret ederek, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. - TRABZON

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil

3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı