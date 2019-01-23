Tcg Fatih "Karadeniz Uyum Harekatı" İçin Trabzon'da
1 saat önce
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na demirledi.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na demirledi.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon Limanı'na aborda olan TCG Fatih (F-242) Askeri Gemi Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak ile bir süre sohbet etti. Vali Ustaoğlu, ardından İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerle birlikte gemiyi ziyaret ederek, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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