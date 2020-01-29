TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı - Son Dakika

TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı

6 saat önce

ORTA Akdeniz'de NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekatı'na destek faaliyeti icra eden TCG Gaziantep fırkateyni personeli, batma tehlikesi bulunan botta 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı, System.String[]

ORTA Akdeniz'de NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekatı'na destek faaliyeti icra eden TCG Gaziantep fırkateyni personeli, batma tehlikesi bulunan botta 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz'de 'Akdeniz Kalkanı Harekatı'na direkt destek ve NATO'nun 'Deniz Muhafızı Harekatı'na yardımcı destek sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Libya karasuları dışında Orta Akdeniz'de deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetler yürüten Türk Deniz Görev Grubu'nda bulunan TCG Gaziantep fırkateyni, 30 kişinin bulunduğu düzensiz göçmen botunu tespit etti. Orta Akdeniz'de batma tehlikesi bulunan bota müdahale edildi. Botta bulunan düzensiz göçmenler, yardım ve tıbbi desteğinin ardından irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edilerek kurtarıldı.


Gaziantep, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:56:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TCG Gaziantep fırkateyni, Orta Akdeniz'de 30 göçmeni kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]