TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı - Son Dakika

TCG Gediz fırkateyninde "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı
02.05.2021 15:51
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz fırkateyninde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler ile 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi." ifadelerine yer verildi.
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