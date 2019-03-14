Tcg Gelibolu Fransız Akaryakıt Gemisinden Akaryakıt İkmali Yaptı
31 dakika önce
TCG Gelibolu fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.
TCG Gelibolu
fırkateyni, Fransız akaryakıt gemisinden denizde akaryakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Gelibolu fırkateynimiz ile Görev Grubu'nda bulunan su üstü unsurları, Akdeniz
'de Fransız Deniz Kuvvetlerine ait FS VAR akaryakıt gemisi ile 'Denizinde Akaryakıt İkmali' yaptı" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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