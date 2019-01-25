Tcg Gökçeada, Cibuti'de
1 saat önce
TCG Gökçeada, Cibuti Limanı'nı ziyaret etti.
TCG Gökçeada
, Cibuti
Limanı'nı ziyaret etti. TSK
'dan yapılan açıklamada, "TCG Gökçeada; "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı" kapsamında ve Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek görevi maksadıyla bulunduğu Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda, 21-22 Ocak 2019 tarihleri arasında Cibuti Liman ziyareti icra etmiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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