MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.05.2022 14:07
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da teknede yarı baygın halde bulunan 17 Bangladeşli düzensiz göçmenin kurtarıldığını, içlerinden birinin gemideki sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da teknede yarı baygın halde bulunan 17 Bangladeşli düzensiz göçmenin kurtarıldığını, içlerinden birinin gemideki sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından dün Libya'nın Misrata açıklarında, tekne tespit edildi. İçinde yarı baygın 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek, göçmenler gemiye alındı. Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. 1 göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildi.

MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 4 farklı olayda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 4 farklı olayda 120 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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