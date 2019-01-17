Tcg Gökçeada Süveyş Kanalı'nı Geçti
26 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Gökçeada'nın Hint Okyanusu ve Pakistan'daki görevlere katılmak için Süveyş Kanalı'nı geçtiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), TCG Gökçeada
'nın Hint Okyanusu ve Pakistan
'daki görevlere katılmak için Süveyş Kanalı'nı geçtiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "TCG Gökçeada, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 'Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı' kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlamak ve Pakistan ev sahipliğinde icra edilecek AMAN-19 tatbikatına iştirak etmek maksadıyla 16 Ocak 2019'da Süveyş Kanalı geçişi icra etmiştir" denildi.
Öte yandan, TCG Gökçeada'nın 28 Ocak'ta da Katar
'a ziyaret yapacağı öğrenildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
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