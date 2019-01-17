Son Dakika Haberleri: Tcg Gökçeada Süveyş Kanalı'nı Geçti

Tcg Gökçeada Süveyş Kanalı'nı Geçti

26 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Gökçeada'nın Hint Okyanusu ve Pakistan'daki görevlere katılmak için Süveyş Kanalı'nı geçtiğini açıkladı.

Tcg Gökçeada Süveyş Kanalı'nı Geçti, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Gökçeada'nın Hint Okyanusu ve Pakistan'daki görevlere katılmak için Süveyş Kanalı'nı geçtiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "TCG Gökçeada, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 'Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı' kapsamında Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek sağlamak ve Pakistan ev sahipliğinde icra edilecek AMAN-19 tatbikatına iştirak etmek maksadıyla 16 Ocak 2019'da Süveyş Kanalı geçişi icra etmiştir" denildi.

Öte yandan, TCG Gökçeada'nın 28 Ocak'ta da Katar'a ziyaret yapacağı öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

TSK, Gökçeada, Güncel
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