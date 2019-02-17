Tcg Gökçeada, 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na Katıldı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Gökçeada'nın, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Gökçeada
'nın, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Pakistan
Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, TCG Gökçeada, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na iştirak etmiştir. TCG Gökçeada, halen Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 'Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek görevine devam etmektedir" denildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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