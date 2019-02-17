Son Dakika Haberleri: Tcg Gökçeada, 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na Katıldı

Tcg Gökçeada, 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na Katıldı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Gökçeada'nın, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.

Tcg Gökçeada, 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na Katıldı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Gökçeada'nın, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, TCG Gökçeada, 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde icra edilen 'Turgutreis-3 Tatbikatı'na iştirak etmiştir. TCG Gökçeada, halen Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 'Birleşik Görev Kuvveti 151'e destek görevine devam etmektedir" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Turgutreis, Gökçeada, Güncel
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