Son Dakika Haberleri: TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti
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TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi.

TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında Norveç'in Harstad şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
Gökova, Norveç, Güncel
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