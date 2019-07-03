TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova
fırkateyni, Norveç
'e liman ziyareti gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında Norveç'in Harstad şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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