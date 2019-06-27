Son Dakika Haberleri: TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi
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TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya'ya liman ziyaretinde bulundu.

TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya'ya liman ziyaretinde bulundu. Liman'da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Almanya, Gökova, Güncel
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