TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi
1 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya'ya liman ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova
Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya
'ya liman ziyaretinde bulundu. Liman'da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü. - ANKARA
Hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı, şimdi birçok ile kaktüs satıyor
Kurt maskesi takan sapık küçük çocuğa ormanda dehşeti yaşattı
Almanya Başbakanı Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin