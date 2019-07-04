Son Dakika Haberleri: TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı
Son Dakika Güncel Haber

TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı

1 saat önce

Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı, System.String[]
Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

"TCG GÜR S-357" denizaltısı bugün Girne Limanı'nda ziyarete açıldı. Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan "TCG GÜR S-357" denizaltısını ziyaret edenler şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemedi. Denizaltıyı gezen Ammar Yıldız, "Askerlerimiz çok zor şartlarda içeride bulunuyorlar. Koridorlar dar, yattıkları yerler dar. Zor şartlar altında vatanımızı koruyorlar. Akdeniz'deki gemilerimizi Akdeniz'deki egemenliğimizi sürdürmemizi sağlıyorlar Türk askeri sayesinde Kıbrıs'ta daha huzurlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Huriye ise "Askerimiz çok şartlarda görev yapıyor. Gördüğüm kadarı ile deniz üstünde ve deniz altında da güçlüyüz. Yavuz sondaj gemisini koruyorlar, daha da başarılı olacaklar. Hepsi güçlüler, korkuları yok. Bu yüzden ben de biraz duygulandım. Dar ve zor alanda görev yapıyorlar, ben yapamazdım, Bizleri her alanda daha da gururlu yapacaklar" dedi.

Uzunluğu 62 metre ve ağırlığı yaklaşık bin 400 ton olan, derin denizde 50 gün su altında kalabilme kabiliyetine sahip TCG GÜR denizaltısı, sessizliği ile savaş koşullarında büyük üstünlük sağlıyor. TCG GÜR S-357 denizaltısı, Girne Limanı'nda 4- 8 Temmuz tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Daha önce de "TCG Sakarya" denizaltısı KKTC'yi ziyaret etmişti. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:24:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCG GÜR denizaltısı KKTC'de ziyarete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]