Tcg Heybeliada'dan açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat
41 dakika önce
Tcg HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakatMilli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
Tcg HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakat
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:35 Kaynak: DHA
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