Son Dakika Haberleri: Tcg Heybeliada'dan açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

Tcg Heybeliada'dan açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

41 dakika önce

Tcg HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakatMilli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

Tcg HEYBELİADA'dan Açık Deniz Petrol Platformu DEEPSEA METRO-1'e refakat

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Boğazı, Güncel
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