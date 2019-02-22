Son Dakika Haberleri: Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

12 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:59 Kaynak: DHA

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