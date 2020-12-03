"TCG İnebolu" askeri gemisine bakım yapılacak - Son Dakika

Askeri römorköre, seyir boyunca 3 römorkör ve "TCG Akın" gemisi eşlik ediyor.

Bir süredir İzmir Alaybey Tersanesi'nde bağlı bulunan "TCG İnebolu Havuz-4 Römorkörü", Yalova'daki bir sivil tersanede yapılacak bakımları için Çanakkale Boğazı 'ndan geçti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en güçlü ATS sınıfı açık deniz gemilerinden "TCG İnebolu "nun genel bakımları Yalova 'da yapılacak.

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