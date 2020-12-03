"TCG İnebolu" askeri gemisine bakım yapılacak - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en güçlü ATS sınıfı açık deniz gemilerinden "TCG İnebolu"nun genel bakımları Yalova'da yapılacak.
Bir süredir İzmir Alaybey Tersanesi'nde bağlı bulunan "TCG İnebolu Havuz-4 Römorkörü", Yalova'daki bir sivil tersanede yapılacak bakımları için Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Askeri römorköre, seyir boyunca 3 römorkör ve "TCG Akın" gemisi eşlik ediyor.
"TCG İnebolu", Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta yaşanan patlamada hasar gören Bangladeş Donanmasına ait "BIJOY" gemisini, bakımları için Türkiye'ye getirmişti.
- Kaynak: AA
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