Son Dakika Haberleri: Tcg Kalkan Hücumbotu Trabzon'da

Tcg Kalkan Hücumbotu Trabzon'da

21 dakika önce

Trabzon Limanı'na demirleyen TCG Kalkan Hücumbotu ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tcg Kalkan Hücumbotu Trabzon'da, System.String[]
Trabzon Limanı'na demirleyen TCG Kalkan Hücumbotu ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Mavi Vatan-19" tatbikatı kapsamında Trabzon Limanı'na gelen TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Hücumbotun Komutanı Dz. Yrb. Akın Arıdıcı ile Trabzon Deniz Komutanı Kıdemli Albay Bünyamin Dayıoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk donanmasının değerli mensuplarını Trabzon'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Türk Deniz Kuvvetleri, sahip olduğu yüksek nitelikli insan gücü ve modern deniz kuvvetleri ile Türk halkının her zaman haklı gurur kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Ziyaretin ardından Vali Ustaoğlu, TCG Kalkan Hücumbotu'nu ziyaret ederek hem şehit aileleriyle bir araya geldi hem de Arıdıcı'dan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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