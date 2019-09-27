Son Dakika Haberleri: "TCG Kalkan P331" hücumbotu Yalova'da ziyarete açıldı
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"TCG Kalkan P331" hücumbotu Yalova'da ziyarete açıldı

1 saat önce

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla "TCG Kalkan P331" adlı hücumbot Yalova'da ziyarete açıldı.

Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla "TCG Kalkan P331" adlı hücumbot Yalova'da ziyarete açıldı.

Eski Kartal İskelesi'ne yanaşan TCG Kalkan P331 Hücumbotu, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Gemiye gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. İlginin yoğun olduğu hücumbotta ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kartal, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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