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TCG Karabiga Gemisi Ordu'da

2 dakika önce

TCG Karabiga Gemisi Ordu'daORDU - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga Gemisi, Ordu Limanı'nı ziyaret etti.

TCG Karabiga Gemisi Ordu'da
ORDU - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Karabiga Gemisi, Ordu Limanı'nı ziyaret etti.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında, Ordu Limanı'nı ziyaret eden gemi, Ordu Şehir İskelesi'ne demir attı. Halkın ziyaretlerine açık olacak olan TCG Krabiga Gemisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Hayatında ilk kez savaş gemisi gören vatandaşlar, gemiyi gezme fırsatı bularak bol bol fotoğraf çekti.
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un ve yoğun bir vatandaş topluluğu tarafından ziyaret edilen gemi, yarın sabah saatlerinde demir alarak Ordu'dan ayrılacak.
TCG Karabiga Gemisi Ordu'da
Karabiga, Ordu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2019 04:47 Kaynak: İHA
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