TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da - Son Dakika
Üye Girişi

TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da

09.05.2022 13:15
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da

TCG Nusret Mayın gemisi Bandırma Limanına demir attı.

TCG Nusret Mayın gemisi Bandırma Limanına demir attı.

Çanakkale'de, 1915'te döşediği mayınlarla bir ulusun temel taşlarını ören Nusret mayın gemisi 3 gün vatandaşın ziyaretine açıldı. TCG Nusret N-16 mayın gemisi, Bandırma Limanı'na demirledi.Dün akşam kente gelen gemi, sabah saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Nusret mayın gemisi resmi olarak 10: 00'da ziyaretçilere kapısını açtı. Yoğun olarak öğrencilerin ilgi gösterdiği gemide öncesi öğrencilere gemi hakkında bilgilendirme yapıldı, daha sonra da geminin işerisinde sinevizyon gösterimi yapıldı. Tek tek gruplar halinde güverte gezildi.

Mürettebatı ile birlikte Bandırma limanına demir atan TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, aslı değil ancak aslına bire, bir uygunlarak 2011 de Gölcük tersanesinde inşa edildi. TCG Nusret Mayın gemisinin fiziki projesi ile 1915 kahramanı Nusret mayın gemisi ile birer, bir benzerlikle kalmayıp, geçmişi günümüze aktaran müze özelliği ile 1915'i günümüze taşıyor.

Çanakkale Deniz müzesi komutanlığı emrinde bulunan TCG Nusret Mayın gemisi Çanakkale İstanbul seferinde Bandırma limanına demir atarak konuklarını bekliyor. TCG Nusret mayın gemisi 9-10- Mayısta demirli bulunduğu Bandırma İskelesinde saat: 10: 00 12: 00/ 14: 00-18: 00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

(Serhat Barış/İHA)

TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da

YORUMLAR
500

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:27:37. #1.12#
SON DAKİKA: TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement