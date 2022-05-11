TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı - Son Dakika
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TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı

11.05.2022 15:17

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı olan ve Çanakkale'de yüzer müze olarak hizmet veren "TCG Nusret Müze Gemisi" Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde demirledi.

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı olan ve Çanakkale'de yüzer müze olarak hizmet veren "TCG Nusret Müze Gemisi" Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde demirledi.

Milli Savunma Bakanlığının projesi kapsamında Balıkesir'de Erdek ve Bandırma limanlarında vatandaşlarla buluşan gemi, Mudanya durağında ziyaretçilerden ilgi gördü.

Mudanya İskelesi'nde yoğun olarak öğrenci ve vatandaşların ilgi gösterdiği gemiye, gün boyu ziyaretçiler gruplar halinde alındı. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, Sahil Güvenlik 25. Bot Komutanlığından Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Emre Yazar ile gemiyi ziyaret etti.

Gemi komutanlarının rehberlik ettiği gezide, gemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Müze geminin içinde sinevizyon gösterimi sonrasında güverte, kaptan köşkü ve kamaralar ile diğer müştemilatlar gezdirildi.

Gezi sonunda Terzi, anı defterini imzaladı. Gemi Komutanlığı tarafından günün anısına "Nusret 1915" logolu şapka hediye edildi.

Gemlik İskelesi'nde yarın ziyarete açılacak gemi, 23 Mayıs'a kadar Marmara seyir planı kapsamında sırasıyla Yalova, Gölcük, İstanbul, Marmaraereğlisi limanlarında halkla buluşacak.

TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mudanya'da ziyarete açıldı

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Kaynak: AA

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