Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Tekirdağ'a gelen gemi, kent sakinlerini ağırladı.

Gemi komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Müze geminin,ü 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de destan yazanları saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.

Yıldırım, Nusret Mayın Gemisi'nin, düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçmesini engellediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nusret Mayın Gemisi her zaman hayırla hatırlayacağımız, çalışanlarını da hayırla yad ettiğimiz bir gemi. Bu gemi birebir tıpkısının aynısı, yeniden yapılmış. Gemiyi dolaştığımızda o günün şartlarında bir mayın gemisinde neler vardı, personel böyle bir gemide nasıl yaşıyordu, mayınlar nasıldı, bunları öğreniyoruz. Bir defa daha Çanakkale'yi hatırlıyoruz, ecdadımızı hatırlıyoruz, o günleri hatırlıyoruz ve onlara minnetimiz bir defa daha artıyor. Çünkü o gün onlar Çanakkale'yi geçilmez yapmasalardı belki de biz bugün bu topraklarda, bu denizlerde bu kadar rahat yaşayamayacaktık." dedi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.