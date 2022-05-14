TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı

14.05.2022 11:42
TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret Müze Gemisi', Yalova'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret Müze Gemisi', Yalova'da ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Yalova'ya gelen TCG Nusret Müze Gemisi, kent sakinlerinden ilgi gördü.

Sorumlu subaylar ve geminin ikinci kaptanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müze geminin, 1911 yılında Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'te Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Daha sonra geminin içinde müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesi anlatıldı.

YORUMLAR
500
Troya Müzesi'ni Ramazan Bayramı'nda 20 bin kişi ziyaret etti Troya Müzesi'ni Ramazan Bayramı'nda 20 bin kişi ziyaret etti TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı TCG Nusret Müze Gemisi, Gemlik'te ziyarete açıldı

Çanakkale, Yalova, Mayın, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement