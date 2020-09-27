TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi - Son Dakika

Akdeniz'de devriye görevi ve aynı zamanda sondaj gemilerinin koruma ve lojistik görevini üstlenen TCG Oruçreis ve TCG Giresun Firkateyni Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.

Akdeniz'de devriye görevi ve aynı zamanda sondaj gemilerinin koruma ve lojistik görevini üstlenen TCG Oruçreis ve TCG Giresun firkateynleri 27 Eylül Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Taşucu açıklarına demirledi. Fırkateynlerin bu geceye kadar Taşucu açıklarında kalacağı öğrenildi.

TCG Oruçreis fırkateyninde 140 rütbeli olmak üzere 220 personelin görev yaptığı, TCG Giresun Firkateyni'nde ise çoğu rütbeli 210 personelin bulunduğu öğrenildi.

(Murat Şengi/İHA)