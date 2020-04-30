TCG Salihreis, İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterinin arama çalışmalarına katılıyor - Son Dakika

"NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait Fredericton Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateynimiz ile İtalyan Fasen Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama kurtarma çalışması başlattı."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, helikopterin dün akşam saatlerinde düştüğü belirtilerek, şu bilgiye yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı , NATO bünyesinde görev yaptığı sırada İyon Denizi'ne düşen Kanada birliklerine ait helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye TCG Salihreis Fırkateyni'nin gönderildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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