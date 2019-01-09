Tcg Turgutreis, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG TURGUTREİS, Marmara Denizi'nde icra ettiği eğitimler hitamında Çanakkale liman ziyaretinde bulunmuş, ziyaret kapsamında şehit ve gazi aileleri gemide ağırlanmıştır" denildi.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:53 Kaynak: DHA
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi
Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı