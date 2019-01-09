Tcg Turgutreis, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG TURGUTREİS, Marmara Denizi'nde icra ettiği eğitimler hitamında Çanakkale liman ziyaretinde bulunmuş, ziyaret kapsamında şehit ve gazi aileleri gemide ağırlanmıştır" denildi.



- Ankara

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