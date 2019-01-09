Son Dakika Haberleri: Tcg Turgutreis, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı

Tcg Turgutreis, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.

Tcg Turgutreis, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale liman ziyaretinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninde şehit ve gazi ailelerinin ağırlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG TURGUTREİS, Marmara Denizi'nde icra ettiği eğitimler hitamında Çanakkale liman ziyaretinde bulunmuş, ziyaret kapsamında şehit ve gazi aileleri gemide ağırlanmıştır" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Turgutreis, Güncel
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