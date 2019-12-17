TCG Yavuz Fırkateyni Samsun'da - Son Dakika
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TCG Yavuz Fırkateyni Samsun'da

6 saat önce

TCG Yavuz (F-240) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.

TCG Yavuz Fırkateyni Samsun'da, System.String[]

TCG Yavuz (F-240) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.


Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Yavuz (F-240) Fırkateyni 17-20 Aralık tarihleri arasında Samsun'da liman ziyareti yapacak. Bu sabah Samsun Limanı'na demirleyen askeri gemi, halkın ziyaretine de açılacak.


Askeri gemi, 17 Aralık 2019 Salı günü 09.00-12.00, 13.30-17.00, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü 09.00-12.00, 13.30-17.00, 19 Aralık 2019 Perşembe günü ise 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. - SAMSUN

Karadeniz, Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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