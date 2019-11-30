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TCG Yavuz Gemisi Ordu'da

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Ordu'ya demir atan TCG Yavuz Gemisi'ni ziyaret etti.

TCG Yavuz Gemisi Ordu'da, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Ordu'ya demir atan TCG Yavuz Gemisi'ni ziyaret etti.

Gemi komutanları ve personelleri tarafından karşılanan Başkan Güler, TCG Yavuz Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Halil İlker Avcı'nın öncülüğünde gemide incelemelerde bulundu. Ardından günün anlam ve önemine binaen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şeref defterini imzaladı.

"ALLAH ONLARA GÜÇ KUVVET VERSİN"

Gemi ziyaretinde konuşan Başkan Güler, "Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Ordu'muza gelen TCG Yavuz Gemisi'ne ziyarette bulunduk. 3 gün boyunca ilimizde konaklayarak şehrimizin güzelliğine güzellik kattılar. Vatandaşlarımız da bu gemiyi ziyaret edebilme imkanı buldu. Bu tür buluşmaları her zaman destekliyorum. Deniz kuvvetlerimizin en gözde fırkateynlerinden biri olan TCG Yavuz Gemisi gibi dosta güven, düşmana korku salan diğer fırkateynlerimizi de Ordu'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin" dedi.

(Metin Akyürek/İHA)

Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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