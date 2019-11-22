TCG Yavuz Ordu'ya geliyor

TCG Yavuz Gemisi 28 Kasım Perşembe ve 29 Kasım Cuma günleri de halkın ziyaretine açık olacak. Gemi, 30 Kasım Cumartesi günü demir alıp, Ordu'dan ayrılacak. - ORDU

TCG Yavuz'un Ordu programının ilk gününde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilecek. Gemi Komutanının Ordu Valisini, Garnizon Komutanını ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinin ardından iade ziyaretleri yapılacak. Gemide protokol, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla öğle yemeği programının ardından gemi halkın ziyaretine açılacak.

27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 09.00 sularında Ordu önlerine demir atacak olan TCG YAVUZ (F-244) Gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yavuz (F-244) Gemisi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da demir alarak, Ordu'dan ayrılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F-244) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı