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TCG Yavuz Ordu'ya geliyor

7 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F-244) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

TCG Yavuz Ordu'ya geliyor, System.String[]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F-244) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 09.00 sularında Ordu önlerine demir atacak olan TCG YAVUZ (F-244) Gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yavuz (F-244) Gemisi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da demir alarak, Ordu'dan ayrılacak.

TCG Yavuz'un Ordu programının ilk gününde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilecek. Gemi Komutanının Ordu Valisini, Garnizon Komutanını ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinin ardından iade ziyaretleri yapılacak. Gemide protokol, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla öğle yemeği programının ardından gemi halkın ziyaretine açılacak.

TCG Yavuz Gemisi 28 Kasım Perşembe ve 29 Kasım Cuma günleri de halkın ziyaretine açık olacak. Gemi, 30 Kasım Cumartesi günü demir alıp, Ordu'dan ayrılacak.

(Metin Akyürek/İHA)

Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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