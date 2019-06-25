Son Dakika Haberleri: TCG Yıldırım Gemisi Ordu'ya geliyor
Son Dakika Yaşam Haber

TCG Yıldırım Gemisi Ordu'ya geliyor

2 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

TCG Yıldırım Gemisi Ordu'ya geliyor, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Ordu önlerine demir atacak olan TCG Yıldırım Gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yıldırım Gemisi, 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00'da demir alarak Ordu'dan ayrılacak. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Karadeniz, Ordu, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tirmit mantarı tezgahlardaki yerini aldı Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCG Yıldırım Gemisi Ordu'ya geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]