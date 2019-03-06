Son Dakika Haberleri: Tcg Yıldız, Bodrum'da

Tcg Yıldız, Bodrum'da

14 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' kapsamında TCG Yıldız Hücumbotu Bodrum Limanı'nı ziyaret etti.

Tcg Yıldız, Bodrum'da, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' kapsamında TCG Yıldız Hücumbotu Bodrum Limanı'nı ziyaret etti.

TCG Yıldız Komutanı Dz. Bnb. Cihat Seyhan ve Başçarkçı Dz. Yzb. Ercan Karateke Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman'ı ziyaret etti.

'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' komutanlarının ziyaretinin ardından, Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte TCG Yıldız Hücumbotu'nda bulunan tatbikat personelini ziyaret etti.

Bodrumluların ziyaretine açılan TCG Yıldız Hücumbotu 8 Mart Cuma sabahı Bodrum'dan ayrılacak. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:52 Kaynak: İHA

Seyhan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Loto Talihlisi 26,1 Milyon Liralık İkramiyesini Aldı Zülfü Livaneli'nin Kardeşi Hayatını Kaybetti!

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcg Yıldız, Bodrum'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]