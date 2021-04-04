TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika

TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni başarıyla tamamladı

04.04.2021 11:05
TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni başarıyla tamamladı, System.String[]

TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni tasarım, üretim ve montaj aşamalarıyla birlikte tamamen yerli olarak tamamladı.

TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni tasarım, üretim ve montaj aşamalarıyla birlikte tamamen yerli olarak tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, 2011 yılında havacılık sektörünün yerlileştirilmesi kapsamında ve havacılık sanayine tasarım, sertifikasyon ve üretim alanında katkı sağlaması hedefiyle THY ve Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ortaklığıyla kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni tasarım, üretim ve montaj aşamalarıyla birlikte tamamen yerli olarak tamamladığı belirtildi.

THY Uçuş Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim birimi tarafından uçuş personellerine işbaşı öncesinde ve sonrasında havacılık otoritesi tarafından belirlenen aralıklarla uygulamalı eğitimlerin gerçek bir uçağın kabin ortamı simüle edilmiş sınıflarda verildiği anlatılan açıklamada, THY personeliyle birlikte diğer havayolu personellerine de hizmet veren Uçuş Eğitim Merkezi'nde Airbus 320, 330 ve Boeing 737, 777 tipi uçakların eğitimlerde kullanılmak üzere tamamen gerçekçi ve temsili modellerin TCI tarafından üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2018 yılında başlanan projenin tasarım, üretim ve montaj aşamalarında TCI önderliğinde yerli tedarikçilerin de faaliyet gösterdiği, 2020 yılı itibarıyla proje başarıyla tamamlanarak THY Uçuş Eğitim Merkezi hizmetine sunulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"TCI, gerçekleştirdiği başarılı projeyle aynı zamanda yerli üreticiler ile bu ürün gamında bir iş ekosistemi oluşturmuştur. Bu yıl 10. yılını kutlayan şirket geliştirdiği ürünler ve aldığı ihalelerle birlikte 'Uçak Kabin İçi' alanında dünyada önemli bir oyuncu haline gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Bugüne kadar 200'ün üzerinde uçağa başta mutfak sistemleri olmak üzere çeşitli ürünler tasarlayıp üreten şirket; Boeing, Airbus, Stelia gibi sektörün öncü firmalarının tedarikçi kataloğunda yer almakta, böylece dünyadaki birçok havayolu ve uçak leasing firmasına hizmet vermektedir. 6 ülkeye ihracat yapan TCI, aynı zamanda THY ve Sun Express gibi havayollarının da önemli bir tedarikçisi ve destek sağlayıcısı konumuna gelmiştir.

Uçak kabin içi ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve üretimleri alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe artıran TCI, Sabiha Gökçen yerleşkesinde 165 personeli ile faaliyet göstermektedir. Yakın gelecekte Lavatory, Cargo Container, Cargo Pallet, Overhead Bin, Side Wall Panel gibi diğer sektörel ürünlerle ürün gamını genişletmeyi hedefleyen TCI, yerli alt yüklenicileriyle birlikte havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı amaçlıyor."

Türk Hava Yolları, Havacılık, Türk, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika


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