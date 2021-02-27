TCL Esports CS: GO kadrosunu duyurarak espor arenasına giriş yaptı

Çevrimiçi rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak; ligler, topluluklar ve turnuvalar organize eden bir oluşum olan , TCL Esports adı altında espora arenasına adım attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ekip, CS: GO kadrosunu duyurdu. Yapılan paylaşımda kadroyu tanıtan ekip, ilk turnuvalarına 27 Şubat'ta katılacağını belirtti. Intel ESL Türkiye Şampiyonası, TCL Esports CS: GO kadrosunun ilk turnuvası olacak.

TCL Esports CS: GO Kadrosu:

Batuhan 'ENERQIA' Öztürk

Yasin 'BarrLass' Öztürk

Semih 'wJii' Yalçın

Emrah 'BENTEKE' Kılıç

Nusret 'NUSS1NH0' Çırakçı

Furkan 'Eq1NoZ' Şahin (Yedek)

Furkan 'firmin0' Gündüz (Yedek)

Playerbros ailesi olarak TCL Esports ekibine başarılar diliyoruz.