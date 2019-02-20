Son Dakika Haberleri: Tcl'in Katlanabilir Telefon Modellerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var

Tcl'in Katlanabilir Telefon Modellerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var

31 dakika önce

TCL'in Katlanabilir Telefon Projelerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var! TCL katlanabilir telefon modelleri arasında bir bileklik en dikkat çekici olanı...Bir çok şirketin katlanabilir telefon modelleri ile ilgili bir çok fikri olduğunu biliyoruz.

Tcl'in Katlanabilir Telefon Modellerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var, System.String[]
TCL'in Katlanabilir Telefon Projelerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var!


TCL katlanabilir telefon modelleri arasında bir bileklik en dikkat çekici olanı…

Bir çok şirketin katlanabilir telefon modelleri ile ilgili bir çok fikri olduğunu biliyoruz. Ancak TCL görünüşe göre tüm bu fikirlerin hepsini geliştirmek için çalışıyor. CNET haberine göre TCL şirketi beş katlanabilir tasarım üzerinde çalışıyor. Bu tasarımlardan dördü, Yatay ve Dikey daha önceki benzer tasarımların bir varyantı olarak görünüyor. Ancak beşinci model diğer tasarımlardan farklı.

Bir Akıllı Saat Benzerli Katlanabilir Akıllı Telefon Tasarımı


TCL'in bu beşinci tasarımı hayata geçirip geçirmeyeceği henüz net değil. CNET bunun için henüz erken olduğunu belirtse de TCL'in 2020 yılında bu modelleri gerçeğe dönüştüreceğini söylediğini de ekliyor. Şimdilik kağıt gibi katlanabilen bükülebilir ekranlar için daha erken, ancak tasarım umut vaat ediyor. Gerçekleşmesi için bir yazılım desteği de var artık. Android katlanabilir telefon modelleri için artık desteğini de açıkladı. Bu tip cihazları görmemiz artık daha yakın…

CNET

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Listedeki Kanguru Faresi Tunceli'de Görüntülendi Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü, 5 Kişi 1 Kişiyi Dövdü

Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı! Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 03:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tcl'in Katlanabilir Telefon Modellerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]