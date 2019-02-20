Tcl'in Katlanabilir Telefon Modellerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var
31 dakika önce
TCL'in Katlanabilir Telefon Projelerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var! TCL katlanabilir telefon modelleri arasında bir bileklik en dikkat çekici olanı...Bir çok şirketin katlanabilir telefon modelleri ile ilgili bir çok fikri olduğunu biliyoruz.
TCL'in Katlanabilir Telefon Projelerinde Akıllı Saat Benzeri Bir Bileklikte Var!
TCL katlanabilir telefon modelleri arasında bir bileklik en dikkat çekici olanı…
Bir çok şirketin katlanabilir telefon modelleri ile ilgili bir çok fikri olduğunu biliyoruz. Ancak TCL görünüşe göre tüm bu fikirlerin hepsini geliştirmek için çalışıyor. CNET haberine göre TCL şirketi beş katlanabilir tasarım üzerinde çalışıyor. Bu tasarımlardan dördü, Yatay ve Dikey daha önceki benzer tasarımların bir varyantı olarak görünüyor. Ancak beşinci model diğer tasarımlardan farklı.
Bir Akıllı Saat Benzerli Katlanabilir Akıllı Telefon
Tasarımı
TCL'in bu beşinci tasarımı hayata geçirip geçirmeyeceği henüz net değil. CNET bunun için henüz erken olduğunu belirtse de TCL'in 2020 yılında bu modelleri gerçeğe dönüştüreceğini söylediğini de ekliyor. Şimdilik kağıt gibi katlanabilen bükülebilir ekranlar için daha erken, ancak tasarım umut vaat ediyor. Gerçekleşmesi için bir yazılım desteği de var artık. Android katlanabilir telefon modelleri için artık desteğini de açıkladı. Bu tip cihazları görmemiz artık daha yakın…
CNET
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com
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