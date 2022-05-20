TCL NXTPAPER 10s inceleme! - Son Dakika
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TCL NXTPAPER 10s inceleme!

20.05.2022 22:36
TCL NXTPAPER 10s inceleme!

İster not defterine, ister bir film izlemeye veya oyun oynamaya ihtiyaç duyun ihtiyacınızı tamamen karşılayan TCL NXTPAPER 10s inceleme !

Kağıt benzeri bir ekran olan NXTPAPER görüntüleme teknolojisine sahip TCL NXTPAPER 10s, ister yazmak veya okumak için bir not defterine, ister bir film izlemeye veya oyun oynamaya ihtiyaç duyun ihtiyacınızı tamamen karşılıyor. TCL NXTPAPER 10s inceleme videosu sizlerle!

TCL NXTPAPER 10s inceleme

TCL NXTPAPER 10s, özellikle göz korumasına odaklanılarak tasarlandı. Tabletin yazılımına ve donanımına doğrudan dahil edilen özellik ile mavi ışık azaltma merkezde yer alıyor. Kağıt benzeri ekran tasarımı, doğal renkleri korumak için 10 kat koruma kullanarak bir endüstri standardı oluşturuyor.

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TÜV sertifikalı ekranı mavi ışığı yüzde 50'nin üzerinde azaltması ile dikkat çekiyor. Bu yenilik, ekranlara bakmayı çok daha kolay ve güvenli hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Ayrıca kullanıcılar parlama önleyici kaplaması sayesinde ekranı her açıdan net görebilmenin de keyfini çıkarabiliyor.

TCL NXTPAPER 10s, şirketin kendi üretimi olan T-Pen kalemi aracılığıyla baskıyı algılayan hassas ekran üzerinde ders çalışmak ve not almak için ideal bir cihaz oluyor. 8.000mAh bataryası da tabletin eğitimde, eğlenirken ve yaratıcılık gerektiren işlerde tüm gün kullanılmasını sağlıyor.

TCL NXTPAPER 10s inceleme!

Kağıt benzeri bir ekran olan NXTPAPER görüntüleme teknolojisi, doğal renkleri korumak, zararlı mavi ışığı filtrelemek, harika görüntüleme açıları ve parlama önleyici özellikler sağlamak için birden çok katman kullanan bir teknoloji.

Bu teknolojimiz, donanım düzeyinde orijinal renkli görüntüler üretirken yansıyan ışığı yazılım düzeyinde dağıtarak, göze hoş gelen kağıda benzer bir görüntü oluşturur. İster yazmak veya okumak için bir not defterine, ister bir film izlemeye veya oyun oynamaya ihtiyaç duyun bu tablet ihtiyacınızı tamamen karşılıyor." dedi.

TCL NXTPAPER 10s teknik özellikleri

Ekran boyutu10.1 inçEkran çözünürlüğü1200 x 1920 PikselEkran/gövde oranı77.4%İşlemciMediatek MT8768Dahili hafıza64 GBRam4 GBBatarya8000 mAhArka kamera8 MP (f/2)Video çözünürlüğü1080p (Full HD)Video FPS değeri30 FPSÖn kamera5 MP (f/2.2)Video çözünürlüğü (Ön)1080p (Full HD)Video FPS değeri (Ön)30 FPS

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Kaynak: Shiftdelete

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