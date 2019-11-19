Vodafone, akıllı telefon TCL Plex'i Türkiye'de satışa sunan ilk operatör oldu.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, dünyanın 170'ten fazla ülkesinde mobil ve internet ürün ve hizmetleri sunan TCL Communication'ın kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL Plex'i Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu.

Kullanıcılar, operatör kanalında sadece Vodafone'da satışı yapılacak olan TCL Plex akıllı telefonu, tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemelerle satın alabiliyor.

Vodafone'un muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağladığı "Gülümseten Çözümler" platformuna dahil edilen TCL Plex, 6 aylık Ekran Çözümü hediyesiyle birlikte geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, dünyanın önde gelen teknoloji markalarından TCL Communication'ın kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL Plex'i Türkiye'de kullanıcılara sunan ilk operatör olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

TCL Plex akıllı telefonun müşterilerinin dijital deneyimini artıracağını aktaran Aksoy, "Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip akıllı telefonlarla tanışabilecekleri ve tüm satış sonrası ihtiyaçlarını giderebilecekleri 'Gülümseten Çözümler' platformumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TCL Plex, TCL'in NXTVISION görsel teknolojisi ve ekranıyla canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. "Düşük ışık" sensörü ve geniş açılı lense sahip üçlü yapay zeka kamerasıyla görüntüleme standartları sunan TCL Plex ile kullanıcılar, özel ekran motorunu kullanarak görüntüler elde edebiliyor.

TCL Plex, göz yorgunluğuna karşı "Uyarlanabilir Ton", "Okuma Modu", "Göz Konforu Modu" modlarını sunuyor.

Dosyalar arasında arama yapabilme, kaydırmalı görüntü silme özellikleriyle gelen TCL Plex, kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan "Smart Panel" sayesinde kullanıcılara akıllı telefonlarını kişiselleştirme imkanı veriyor. TCL Plex, parlak opal beyaz ve obsidyen siyah renklerde sunuluyor.