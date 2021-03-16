TCL rekabeti LEC'ye taşındı: Armut vs Broken Blade normal sezon istatistikleri - Son Dakika
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TCL rekabeti LEC'ye taşındı: Armut vs Broken Blade normal sezon istatistikleri

16.03.2021 09:05

LEC'de yerli üst koridor rekabeti taraftarlara zevk veriyor. LEC'de dün oynanan karşılaşmalarla birlikte normal sezonu geride bıraktık. Bu sezon üst seviyede boy gösteren temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade ilk LEC sezonlarını geride bıraktı. Bir zamanlar VFŞL'de gördüğümüz rekabeti dünyanın en iyi liglerinden birinde görmek Türk taraftarları fazlasıyla memnun ediyor.

Geçen sezon dünya şampiyonası elemelerinde gösterdiği performansla herkes Armut'un 'ye transfer olacağına kesin gözüyle bakıyordu. Üst koridoru Orome'den istediği verimi alamayan Mad Lions ekibi elemelerde karşılarında net daha iyi gözüken Armut'u transfer etme kararı almıştı. Nitekim Armut da kendinden beklediğimiz performansı göstermeyi başardı. Mad Lions normal sezonu üçüncü sırada bitirdi.

ARMUT'UN NORMAL SEZON İSTATİSTİKLERİ

  • KDA: 3.2
  • Dakika başına minyon: 7.4
  • Skor katkısı: %52.1
  • Hasar katkısı: %20.8
  • En çok oynanan şampiyonlar: Aatrox(3),Gragas(3),Gnar(3)
  • En iyi performans: 6/0/5 Aatrox - Mad Lions vs Astralis

Broken Blade ve Schalke

2020 yaz mevsiminde TSM ile LCS şampiyonu olmayı başaran Broken Blade, artık NA'de kalmanın bir anlamı olmadığına karar vermiş olmalı. Dünya şampiyonasında TSM'in takım olarak hayal kırıklığı performansından sonra temsilcimiz 25 Kasım günü Schalke ile kontrat imzalamıştı. Schalke sezona iyi bir giriş yapsa da ardından 7 maçlık bir mağlubiyet serisine girmişti. Geçtiğimiz hafta Astralis karşısında bu seriyi bozabilmişlerdi.

Son hafta 3'te 3 yaparak dördüncü sırada bitirmeyi başardılar. Broken Blade'i daha çok zayıf taraf oyuncusu olarak kullanıyorlardı. Halbuki oyun planı onun üzerine yapıldığı zaman bu sorumluluğun altından kalkabileceğini göstermişti. Aslında sezon sonunda Schalke'nin bitirdiği yeri göz önüne alırsak iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebiliriz. Ama maçları izlediğimizde oyun o kadar tatmin edici değil. Bu takım kesinlikle bundan daha iyisi olabilir.

BROKEN BLADE'İN NORMAL SEZON İSTATİSTİKLERİ

  • KDA: 3.0
  • Dakika başına minyon: 8.2
  • Skor katkısı: %55.2
  • Hasar katkısı: %24
  • En çok oynanan şampiyonlar: Gangplank(3),Camille(2),Aatrox(2)
  • En iyi performans 9/1/8 Urgot- Schalke vs Fnatic

TCL bölgesi üst koridor yetiştirme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Son zamanlarda yurtdışına transfer olan birçok genç oyuncumuz var. Her ne kadar biz Armut'u uzunca bir süredir ligimizde görsek de hala 22 yaşında. Önünde oynayabileceği minimum 2 sene var. Broken Blade ise NA ve TCL'de henüz 21 yaşındayken istediğini başarabilmiş, çok daha yukarısına ulaşabilecek potansiyeli olan önemli değerlerimizden. Her iki temsilcimize de playoff için başarılar diliyor, önümüzdeki mevsimlerde de bize bu rekabeti tattırmalarını diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
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SON DAKİKA: TCL rekabeti LEC'ye taşındı: Armut vs Broken Blade normal sezon istatistikleri - Son Dakika
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