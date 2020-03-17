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TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini...
6 saat önce
TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:54 Kaynak: AA
TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
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