TCMB 200 baz puan faiz artışını swap piyasalarına da yansıttı

Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı.

Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü düzenlenen toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

TCMB açıklamasında, küresel ekonomiye ilişkin verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın sürdüğünü gösterdiği belirtilerek, "Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir" denildi.