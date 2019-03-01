Son Dakika Haberleri: Tcmb 2018 Yılına Ait 87'nci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart'ta Yapılacak

Tcmb 2018 Yılına Ait 87'nci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart'ta Yapılacak

1 saat önce

TCMB, 2018 yılına ait 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mart Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Tcmb 2018 Yılına Ait 87'nci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
TCMB, 2018 yılına ait 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mart Cuma günü yapılacağını duyurdu. Toplantı 6 maddelik gündem başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 yılına ait 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2019 Cuma günü saat 15.00'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası açıklamasına göre toplantıda 6 tane gündem maddesi bulunuyor.

Gündem maddeleri şu şekilde belirtildi:

"Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2018 hesap yılına ait raporlarının ve kar dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi,

2018 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması,

Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları,

Banka Meclisinin 30 Nisan 2019 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması,

Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2019 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılması." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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